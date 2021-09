"No me van a cortar las manos, ni me moriré de hambre": Leonidas Romero responde por posible expulsión de RN

Luego de que el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahúan, anunciara que enviarán al diputado Leonidas Romero al Tribunal Supremo del partido por manifestar su apoyo a Jose Antonio Kast, Romero comentó que está "tranquilo, porque le avise á la directiva completa antes de la inscripción les pedí la libertad de acción, al igual que en las primarias y me dijeron que no y les dije que mi candidato era José Antonio Kast".

El ex alcalde de Coronel agrega que "no le he mentido a nadie, no se enteraron por la prensa, lo hice personalmente hace unas semanas atrás. Que hagan lo que tengan que hacer, tienen la libertad de expulsarme y yo de asumirla".

Recordar que el candidato oficial de RN es Sebastián Sichle y Chahúan al enterarse de la postura de Romero señaló que nuestro candidato es Sichel y "quien haga algo distinto, tendrá que dar un paso al costado". Además, el timonel del partido exigirá su renuncia.

Tras ser consultado por una posible expulsión del partido, el diputado sostuvo que "antes de entrar a la política era un microempresario exitoso, lo que tengo hoy es gracias a mi trabajo de ayer, antes de ser político, en la política no he adquirido nada. No me van a cortar los brazos ni me moriré de hambre, porque si no sigo en política, seguiré con mi emprendimiento".