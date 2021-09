Convencional Aguilera tras su detención: "No tienen ninguna relación con violencia intrafamiliar"

A través de un comunicado, la convencional y representante del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera, se refirió a los hechos en que estaría envuelta tras ser detenida anoche por presunta violencia intrafamiliar.

"Me dirijo a la opinión pública para aclarar los hechos que se han informado, y que no tienen ninguna relación con violencia intrafamiliar", sostienen desde el principio Aguilera.

Además, señala que si bien hubo una discusión con su pareja, "jamás hubo golpes o agresiones físicas".

"En la desesperación de tratar de entrar porque mi hijo de 4 años estaba solo durmiendo en su pieza, forcejee la puerta de entrada, lo que hizo que la mampara de vidrio se trizara. Fui al auto a ver si había alguna llave o cargador de celular y en ese momento sentí muchos carabineros entrando con linternas al edificio y al estacionamiento", comenta.

Por su parte, Aguilera señala haber recibido malos tratos y burlas por parte de Carabineros al momento de la detención y posteriormente.

"Se acercan 6 carabineros, a los que les intentó explicar lo que había sucedido y que necesitaba entrar para saber cómo estaba mi hijo. En ningún momento me dejan subir, me señalan que me van a detener por los daños a la mampara y por haber dejado solo a mi hijo. Me detienen muy violentamente, nunca me dijeron quién se iba a hacer cargo de mi hijo, y se burlaron de toda la situación", añadió.

Finaliza contando que puso un reclamo contra el actuar de los uniformados, lo cual la llevó a constatar las lesiones en su cuello en un centro asistencial.