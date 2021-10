Ossa por acusación constitucional contra Piñera: "Se basa en una total, completa y absoluta mentira"

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, abordó la acusación constitucional contra el mandatario, Sebastián Piñera, la que fue impulsada por la oposición en marco de su eventual participación en la venta de la minera Dominga.

En una conversación con radio Concierto, el secretario de Estado manifestó que "más que subir el tono, mantenemos lo que hemos dicho: se trata de una acusación que se basa en una total, completa y absoluta mentira".

"Nosotros confiamos que, naturalmente, todos al interior de Chile Vamos han entendido y van a seguir entendiendo. Si alguno tiene alguna duda, se las vamos a aclarar con la mejor de las voluntades, en orden a que se trata de una situación que no tiene nada nuevo. Que no tiene el más remoto asomo de algo que no haya sido correcto o apegado a la ley. En ese sentido confiamos y esperamos que vamos a contar con esos apoyos", añadió.

Ossa declaró que "lo increíble es que aparece una noticia el día domingo y el lunes en la mañana se anuncia una acusación constitucional, no una comisión investigadora. Luego, CIPER hace un disclaimer el lunes al mediodía y eso no cambia en nada las cosas".

Y agregó que "a mi me impresiona mucho haber llegado ayer al Congreso que las acusaciones fueran completamente falsas y que no hubiese ni siquiera un ánimo de entenderlas, de comprenderlas. Cuando un diputado dice que no se pagaron impuestos y los impuestos se pagaron 24 horas después, uno ve un ánimo netamente político de usar una acusación constitucional".

Ossa se refirió a las críticas a Piñera por no conocer sobre la venta de Dominga que fue realizada a Carlos Alberto Délano, amigo de la familia, y sostuvo que se trata "una especulación y la verdad es que presentar acusaciones constitucionales en base a especulaciones sobre materias tan graves (...) no tiene, a mi juicio, ningún asidero"