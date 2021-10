Boric y críticas por manejo económico: "Esto no se trata solamente de un concurso de 'Quién quiere ser millonario' para acertar a todo"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a las críticas de diferentes personeros por su manejo económico durante su participación en programas de televisión.

El diputado sostuvo que "me siento totalmente preparado; y entiendo que esto no se trata solamente de un concurso de 'Quién quiere ser millonario' para tratar de acertar a todo".

"Nosotros hablamos permanentemente de un montón de cifras, desde el déficit de vivienda en Chile, descentralización, los ingresos del país... y, efectivamente, me puedo equivocar en alguna, y no voy a insistir como caballo de carrera en decir 'no, yo no me equivoco, no cometo ningún error'", explicó.

En esa línea, también deslizó criticas a Piñera, pues manifestó que "tenemos hoy día un Presidente que se sabe muy bien todas las cifras, pero se olvida de las personas", y que "yo podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias, no tengo inversiones en el extranjero ni ando mintiendo respecto a quien financia nuestras campañas".

"para nosotros lo importante es que cuando yo cometa algún error respecto de las cifras, vamos a tener un equipo que nos respalde, que sepan que las políticas públicas que estamos planteando al país son serias, responsables, respaldadas, y, en ese sentido, no tengo ninguna duda de la preparación tanto mía como de nuestros equipos para seguir adelante en esta campaña y en un futuro Gobierno para transformar Chile", añadió.

Finalmente concluyó que "así que invito a la gente a no tener miedo, a que los discursos de miedo no calen en su corazón, sino que la esperanza, a través de propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de quienes habiten en nuestro país, sea lo que prime en esta campaña presidencial".