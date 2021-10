Senadora Goic: "Mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro"

La senadora DC, Carolina Goic, afirmó en entrevista con La Tercera que su voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro del 10% de las AFP.

"La discusión de los primeros retiros es absolutamente distinta a la del cuarto retiro. Hay un antes y un después del IFE como ayuda universal. Hoy la justificación no es la pandemia y reivindico la universalidad del IFE, del acuerdo que logramos como oposición", argumentó.

Asimismo dijo que "después de escuchar los argumentos técnicos no hago más que reforzar mi postura (…) Yo no he cambiado de opinión y mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro", enfatizó la senadora.

En esa línea, declaró que “no se trata de ser populares, sino responsables. Y eso significa también asumir costos. Pero costos en función de no de legislar pensando en la próxima elección, sino en el país".