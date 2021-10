Kast dijo que le "encantaría" que Sichel "tuviera la misma energía para cuestionar el programa de Gabriel Boric"

20:03 Ante la negativa de Sichel de apoyar en segunda vuelta al candidato del Partido Republicano, el ex parlamentario manifestó que "es parte de la crisis que están viviendo en el pacto Chile Podemos Más y creo que no es correcto fijar condiciones cuando está en juego el destino de la patria".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a los emplazamientos que ha recibido por parte de su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y sostuvo que no entrará en ese debate, sin embargo, afirmó que "tuviera la misma energía para cuestionar el programa de Gabriel Boric".

El ex diputado sostuvo que "lo que hemos señalado de manera reiterada es que si Sebastián Sichel pasa a la segunda vuelta, va a necesitar los votos de aquellas personas que votaron por mí y nosotros pasamos a segunda vuelta, vamos a necesitar los votos que él tuvo. Pero aquí no se trata de tranzar, aquí se trata de hablar con la verdad, decir las cosas que creemos".

"No voy a entrar en el debate de los 25 cuestionamientos que me han hecho de parte del comando de Sebastián Sichel, no tiene sentido, él los podía haber planteado el primer día, no lo hizo. Por qué no lo hizo en los dos, tres o cuatro debates que hemos tenido y lo hace hoy cuando yo que no miro las encuestas, digo voy a seguir trabajando igual para enfrentar a nuestro adversario, nuestro adversario político es Gabriel Boric", añadió.

En esa línea, Kast expresó que "me encantaría que en este caso Sebastián Sichel tuviera la misma energía para cuestionar el programa de Gabriel Boric, pero en mí no va a encontrar un contradictor para estos días, yo estoy trabajando firmemente para desenmascarar a la izquierda radical. Por lo tanto, no voy a entrar en el debate con él respecto de los 25 emplazamientos. Hay un debate próximo, si él quiere hacer el listado de los 25 puntos, bueno tendrá que contestárselos en el debate, pero no voy a contestar, a través de los medios de comunicación".

Ante la negativa de Sichel de apoyar en segunda vuelta al candidato del Partido Republicano, el ex parlamentario manifestó que "es parte de la crisis que están viviendo en el pacto Chile Podemos Más y creo que no es correcto fijar condiciones cuando está en juego el destino de la patria. Yo apoyé a Sebastián Piñera hace cuatro años, sin ninguna exigencia a cambio (...) establecer condiciones hoy para salvar a Chile y sujetar sus votos a sus propias intereses me parece una postura incorrecta".