ME-O: “Boric y Jadue no van a salvar a Chile, no están llamados para hacerlo”

El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, se refirió este domingo al programa de gobierno de su contrincante Gabriel Boric, que mañana lunes lo dará a conocer.

“Hay que elegir quien pasa a segunda vuelta y –difícilmente- quien presente un programa de gobierno a último minuto, improvisado, desconectado de la realidad -a mi juicio- va a poder enfrentar a José Antonio Kast”, insistió.

“Soy un convencido de que se requiere con todas y con todos, mi gran diferencia con el diputado Boric es que para enfrentar a Kast, no se hace con pequeños acuerdos con algunas fuerzas, se hace un gran acuerdo de oposición”, señaló.

En la misma línea, agregó que “no me gustó lo que hizo el Partido Comunista y tampoco el diputado Boric excluyendo a los demás, pensando en que entre ellos dos, podían resolver y salvar al país. Boric y Jadue no van a salvar a Chile, no están llamados para hacerlo, aquí se requiere a Yasna, a Boric, a Jadue, al mundo ciudadano, a la Democracia Cristiana y al mundo más amplio para lograr grandes reformas”.