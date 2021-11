Cadem: Kast aumenta levemente su ventaja sobre Boric

Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem se dio a conocer esta jornada, cuando faltan solo tres semanas para la primera vuelta presidencial.

De acuerdo al sondeo, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, continúa liderando la carrera a La Moneda, ahora con un 24% de las preferencias. Esto representa un aumento de un punto en comparación a la medición de la semana anterior.

Por su parte, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quedó con un 19% de los respaldos, lo que marca un descenso de un punto en comparación con el sondeo previo.

La encuesta revela que en tercera posición aparece la carta de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, con 11% (-1pto), seguida del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel con 8% (+1pto). Luego vienen el candidato independiente, Franco Parisi, con 7% (+1pto), Marco Enríquez Ominami con 4% (-1pto) y Eduardo Artés con 1%. Asimismo, el 26% de los consultados no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

Adicionalmente, según la encuesta, la desaprobación del Presidente Piñera bajó un punto porcentual y quedó en 79%.