Kast por pregunta a Macarena Pizarro: "Era en el contexto de la respuesta"

En el marco de su cita con la CPC, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aclaró la pregunta que le realizó a la moderadora, Macarena Pizarro, y se refirió a su desconocimiento del PIB tendencial.

"Mi pregunta era saber si ella era casada, porque siendo casada, y si quería postular a un proyecto Fosis, siendo casada y no siendo jefa de hogar no podía, y era en el contexto de la respuesta", dijo Kast sobre por qué preguntó a la periodista por su estado civil.

El ex diputado dijo que "nunca he querido ofender a nadie, no soy una persona que trate de generar tensión con los periodistas, hago preguntas cuando me hacen preguntas que siento que buscan un objetivo distinto, y las sacan de contexto, pero no pasó a mayores y después pudimos reirnos sobre otros puntos".

Sobre el desconocer la cifra del PIB tendencial, al ser consultado sobre su promesa de un 5% de crecimiento económico, respuesta por la que fue criticado por la carta del oficialismo, Sebastián Sichel, Kast aseguró que "quizás no entendí el concepto, pero sí el fondo".