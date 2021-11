Jorge Abbott pidió informe y criticó allanamiento a Comunes: "Lamentamos la forma, no la compartimos"

18:25 El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, no quedó al margen de la polémica generada tras el criticado allanamiento y ofició al Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, por el uso desmedido de la fuerza en el procedimiento, y pidió un informe de lo ocurrido al fiscal regional sur, Héctor Barros.

Durante esta jornada el Fiscal Nacional, JorgeAbbott, salió al paso del cuestionado allanamiento realizado el día de ayer a la sede del partido Comunes, señalando que pidió un informe al fiscal regional sur, Héctor Barros, y que igualmente ofició al Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, por el uso desmedido de la fuerza en el procedimiento.

Al respecto Abbott indicó sobre el proceder registrado y difundido ampliamente por diversos medios de comunicación que "Lamentamos la forma, no la compartimos" y agregó que"la diligencia, tal como se concretó, pudo afectar no solo la proporcionalidad en la persecución penal, sino y más relevante los derechos de las personas imputadas y no imputadas".

Cabe destacar que la Asociación de Fiscales elaboró durante este sábado un comunicado criticando en similares términos el actuar de la policía en el procedimiento, entre otros aspectos que podrían bordear la ilegalidad en el actuar de los implicados, como la filtración del mismo a la prensa.