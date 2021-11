Miembros del comando de ME-O denunciaron agresión de equipo de CQC

Dos miembros del comando de Marco Enríquez Ominami denunciaron haber sido agredidos por integrantes del equipo de prensa de CQC.

Uno de ellos dijo a Chilevisión que fue golpeado con una cámara. "Me dijo no me dejas acercar, te voy a pegar", estaba con el productor Sebastián Eyzaguirre.

Macarena Pizarro, periodista de Chilevisión quien se encontraba reporteando la votación del candidato, dijo haber sido testigo de una agresión directa e intencionada.

La persona que realizó la denuncia aseguró que la agresión se produjo después de que solicitaba distanciamiento por las medidas por la pandemia.