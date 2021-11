Provoste deja en duda respaldo a Boric y advierte que esperará por sus declaraciones

20:45 La senadora y candidata de Nuevo Pacto Social reconoció su derrota y no explicitó apoyo al candidato de Apruebo Dignidad.

La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, habló desde su comando en Vallenar y reconoció su derrota en las elecciones presidenciales.

En su discurso Provoste lamentó que la centro izquierda no llegue a la segunda vuelta, y dijo haber felicitado a Gabriel Boric por paso a la segunda vuelta.

"No nos da lo mismo de quien gobierne en el próximo período" dijo Provoste, quien dijo que "una no es dueña de nuestras votaciones. Es una decisión que toma cada persona".

Provoste además dijo esperar que Boric incorpore aspectos de su programa y que aguardará por las declaraciones de Boric en las próximas horas.

La senadora además advirtió que será oposición de un eventual gobierno de Gabriel Boric, aunque planteó que "hoy no podemos dejar de manifestar que nuestra voluntad no puede ser neutra, no permitir el avance del fascismo que representa Kast".