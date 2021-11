Artés afirmó que combatirá contra la candidatura de Kast pero "no significa que vamos a votar por otro"

El candidato presidencial de Unión Patriotica, Eduardo Artés, se refirió a su contundente derrota que tuvo en las elecciones y expresó que combatirá contra el "fascismo y a la candidatura de Kast" pero tampoco apoyará a Boric.

El abanderado sostuvo que “nosotros vamos a combatir al fascismo y a la candidatura de Kast en todos los terrenos, mas eso no significa que vamos a votar por otro porque consideramos que, desde el punto de vista electoral, la posibilidad está pasada en esta oportunidad”.

También abordó el primer lugar de José Antonio Kast en los resultados de la elección y expresó que “vamos a seguir trabajando con mayor ahínco, corriendo también aquellas cosas que no se han hecho bien, pero con la certeza absoluta que, al fin y al cabo, no vamos a poder transformar la realidad del país si no golpeamos a los enemigos fundamentales como es el fascismo, como es la ultraderecha y como es aquellos que se disfrazan de progresistas y de izquierdistas, que en definitiva, tanto han humanizado a Kast”.

“ellos son responsables, los que le dan la mano a Kast, los que se abrazan con Kast… los que humanizan esa figura”, señaló.