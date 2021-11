Piñera felicitó a Kast y Boric: "Quiero pedirles que busquen la moderación y no la polarización"

El presidente Sebastián Piñera se refirió a la jornada electoral de este domingo y felicitó a José Antonio Kast y a Gabriel Boric, quienes se medirán en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

Piñera además se dirigió a los candidatos y les dijo que "quiero pedirles sentidamente, desde el fondo del alma y con mi experiencia, que busquen siempre los caminos de la paz y no la violencia, la unidad y no la división, el diálogo y no la descalificación, la responsabilidad y no el populismo, la verdad y no los engaños, la moderación y no la polarización".

El Presidente además felicitó a los candidatos que resultaron electos en los comicios de parlamentarios y consejeros regionales y les indicó que "han asumido un enorme compromiso con Chile y los chilenos".