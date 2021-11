Vocero del comando de Boric afirmó su propuesta económica "es mucho más sólida" que la de Kast

El vocero de la candidatura de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, afirmó que la propuesta del abanderado de Apruebo Dignidad es más "sólida y sostenible" que la José Antonio Kast.

En una conversación con Tele13, el diputado comentó que "no tengo dudas -y esto lo he conversado con varios economistas que no son precisamente de nuestra coalición- de que la candidatura de Gabriel Boric en términos económicos es mucho más sólida, mucho más sostenible que la candidatura de JAK".

En esa línea, también advirtió la necesidad de comunicar mejor las ideas en la materia puesto que debe apuntar a "todo lo que pueda ponerse en una bajada más concreta, por ejemplo, en cómo queremos mejorar el apoyo a las pymes o en cómo queremos que las familias tengan una mejor situación económica a partir de un salario mínimo de 500 mil pesos".

"También que la macroeconomía pueda ser sostenible, en términos de balance estructural. Nosotros creemos que la regla fiscal hay que seguirla y pareciera ser que la candidatura de José Antonio Kast no quiere seguirla según los números que han presentado", añadió.

Jackson manifestó que "por lo mismo, la candidatura de Gabriel ofrece más estabilidad económica en términos macros y para las familias para llegar a fin de mes".

En cuanto a la incorporación de la economista de centroizquierda, Andrea Repetto, al comando de Boric, el parlamentario señaló que "es una tremenda economista, la respeto muchísimo y en los últimos cuatro años hemos trabajado muchísimo en distintos proyectos de ley donde ella ha sido un tremendo aporte y al menos coincidimos mucho en aspectos relacionados, por ejemplo, en esta disyuntiva de tener una reforma tributaria para tener esos cambios versus no tenerla".

"Ella tiene mucho más cercanía hacia la candidatura que representamos y las ideas de la oposición, que a una propuesta de retroceso como la de Kast (...) Al menos desde Gabriel, se están haciendo todos los esfuerzos, para que desde la forma en que cada persona quiera, poder sumar a la mayor cantidad de barrios y técnicos", cerró.