Izkia Siches asumió como jefa de campaña de Gabriel Boric

La expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien ayer dimitió a su cargo en la entidad gremial para sumarse a la campaña de Gabriel Boric, fue presentada como la jefa de campaña del comando de la carta de Apruebo Dignidad para la segunda vuelta.

Siches dijo que "vamos a ir a escuchar a las personas que no votaron por nuestro proyecto y abrirnos a conversar con nuestro candidato sobre los giros ciudadanos que tenemos que ir dando".

La expresidenta del Colmed además convocó a para este domingo a las 17 horas en las diversas plazas del país "para evangelizar lo que va a ser un país mejor".

"Voy a jugármela en pleno por convencer a cada uno de las ciudadanas y ciudadanos del país que es la esperanza lo que tiene que mover a nuestra patria, no el temor", indicó.

Previamente en diálogo con T13 Radio, se refirió al análisis del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre los votantes de Parisi y discrepó con la opinión del edil.

Siches expresó que "sería mucho más cautelosa. Creo que este es un país diverso, hay que intentar conversar con esas personas para no solo quedarnos con los estudios. Mi abuelo fue minero, no sé si se puede simplificar en esas palabras, creo que hay que ir a conversar a esa zona para tenerlo más claro, pero sería sumamente cautelosa. Sería muy cautelosa en tratar de encasillar en algunos prototipos en este contexto en campaña, de la manos de los expertos puede pasar muchas veces, pero creo que también hay que entender que aquellas señales, de culturas más o menos individualistas, nos ha acompañado todo el retorno de la democracia y a gran parte del mundo y dentro de las culturas más neoliberales, creo que es el mundo desafío del mundo global hoy día".

"Hay que tener mucha cautela con todas las personas y hay que incluir acá a quienes votan por el candidato opositor, por eso yo menciono que no solo tenemos que escuchar a las personas que votaron por uno u otro, porque nosotros aspiramos a ser gobierno y si somos gobierno vamos a ser gobierno de todos y todas, incluyendo a las personas que no votaron por nosotras, y esas personas también tenemos que tener muy claro cuál es su ideario de país para ir logrando lo cual yo dije en mi renuncia el día de ayer, un encuentro, tenemos que avanzar hacia el encuentro y no polarizando", cerró.