Walker y apoyo de la DC a Boric: "El programa de Kast, lo que él representa, es puro sectarismo"

En diálogo con Tele13 Radio, el diputado de la DC, Matías Walker, se refirió al apoyo del partido al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, e insistió que el partido no formará parte de un eventual gobierno del diputado por Magallanes.

"Esto no es una ‘transaca’, acá no hay una negociación de cargos de por medios, nosotros no vamos a formar parte de un eventual gobierno de Gabriel, sino que simplemente puesta la disyuntiva histórica de tener que elegir entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, que es un escenario que no queríamos porque considerábamos que la mejor opción para Chile, de gobernabilidad, de cambios, con paz social, era Yasna Provoste, vamos a votar por Gabriel Boric", dijo el parlamentario.

Walker añadió que "creemos que el programa de Kast, lo que él representa, es puro sectarismo, exclusión".

Respecto del respaldo a Boric, el parlamentario indicó que " hemos dicho claramente en este voto político que no vamos a formar parte de su gobierno y por lo tanto vamos a estar en la oposición a un gobierno donde seremos una oposición colaborativa, democrática".