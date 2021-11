Ministro de Educación de cara a la segunda vuelta: “El gobierno no puede ser neutral"

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, marcó su preferencia por José Antonio Kast en marco de la segunda vuelta presidencial que se realizará el 19 de diciembre.

Cabe precisar que es primer miembro del gabinete de Sebastián Piñera que expresa su preferencia.

En una conversación con La Tercera, el secretario de Estado abordó el escenario que quedó tras las elecciones y sostuvo que "por el lado de la izquierda, el escenario de Boric era bastante más predecible, considerando que las candidaturas tradicionales de la centroizquierda ciertamente nunca agarraron vuelo (...). Obviamente, en el caso de Chile Vamos, la candidatura oficial derivada de las primarias era la de Sichel y, considerando el importantísimo apoyo que tuvo en las primarias, ciertamente que el resultado fue mucho más sorpresivo".

Además detalló que "voté por José Antonio Kast en primera vuelta. Soy independiente, no tengo militancia en ningún partido político y la verdad es que desconozco cuál fue el comportamiento del resto de los ministros. Creo que, en general, estuvieron por apoyar a Sichel, de acuerdo a lo que he podido conversar. Los principios que están en juego son tan relevantes que no hay lugar a dudas que la centroderecha en su conjunto está apoyando ahora a la candidatura que representa mayores espacios de libertad, mayores espacios de seguridad y mejores condiciones para asegurar un progreso sostenido en nuestro país. Y creo que esa candidatura está representada por Kast".

En es a línea, el encargado de la cartera manifestó que el Ejecutivo debe tener una postura clara frente a las elecciones del 19 de diciembre.

"Son dos cosas que hay que separar; una, que tiene que ver con la necesaria prescindencia en materia de intervención en las campañas políticas y darle al país toda la seguridad que el equipo de gobierno está centrado en sacar su tarea principal. Ahora, esa prescindencia no significa dejar de tener un compromiso con una agenda de futuro para el país y, por lo tanto, identificarse con un candidato que propone mayores libertades, un camino de progreso mucho más evidente y que se hace cargo de los anhelos de los chilenos en materia de seguridad, de orden y de libertad", declaró en la entrevista antes mencionada.

Al ser el primero del gabinete de mostrar su preferencia, Figueroa explicó que "el gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad".

"Lo que veo es que Kast representa un ideario de mayor libertad, diversidad y seguridad y, obviamente, habría que preguntarle al resto de los ministros, pero lo que veo es que todos comparten ese ideario", añadió.

Al ser consultado si le han pedido colaboración desde el comando del abanderado del Partido Republicano, el ministro sostuvo que "no he tenido participación (...). Los desafíos en el Ministerio de Educación son evidentemente enormes y es ahí donde hemos centrado nuestros esfuerzos. Obviamente, en términos generales, siempre voy a estar dispuesto a colaborar, pero estoy centrado en el trabajo en el ministerio".