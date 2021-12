Gabriel Boric no asistirá al show de Parisi

08:07 Candidato de Apruebo Dignidad no se presentará en el espacio web del líder del Partido de la Gente.

En el programa de TVN "Candidato llegó tu hora", la carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dijo que no asistirá al show web del excandidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

"He decidido no ir al programa de Franco Parisi, y seguir hablando como lo hemos hecho hasta la fecha con parte del Partido de la Gente", dijo Boric.

El diputado añadió que "legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, por intereses electorales, es algo que no corresponde".