Kast contra Boric por decisión de no asistir al show de Parisi: "Creo que comete un error"

El candidato del Partido Republicano y del oficialismo, José Antonio Kast, cuestionó la decisión de su contendor en el balotaje de las presidenciales, Gabriel Boric, de no asistir al show web del líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

Boric dijo esta jornada que su decisión se basó en el no pago de pensiones alimenticias del ex candidato presidencial. Kast, en tanto, planteó que " hace más de una semana había comprometido su asistencia, al igual que yo. La idea era que en este programa nos pudieran entrevistar a los dos, teniendo claro que uno de los conductores era un ex presidenciable y a esa época cuando ambos fuimos invitados la situación de la pensión de alimentos era la misma que hoy día él levanta como argumento para no asistir".

"Cuando uno se compromete a algo tiene que honrar la palabra y más si uno se quiere convertir en el Presidente de la República", añadió.

El candidato indicó que "la situación no ha cambiado, son las mismas personas y yo creo que él comete un error".