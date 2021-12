Tras debate Boric no descartó acciones legales y Kast le respondió por Twitter

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dijo que evaluará posibles acciones legales, luego de que su contendor en la segunda vuelta de las presidenciales, lo emplazó en el debate organizado por Archi a responder por una inexistente denuncia por abuso en su contra.

"Me han inventado fichas clínicas falsas, me han inventado diferentes situaciones que no tienen ningún asidero en la realidad", dijo el diputado por Magallanes.

Cuando fue consultado sobre una eventual acción legal y si las disculpas entregadas por Kast hacia el final del debate eran suficientes, Boric afirmó que "lo vamos a evaluar".

La respuesta de Kast no tardó en llegar y a través de su cuenta en Twitter la carta del oficialismo dijo que "en vez de preocuparse de la víctima del acoso, amenaza con querellas a quien lo interpela. Promete un gobierno feminista, pero oculta la verdad sobre antecedentes graves sobre acoso sexual que han sido ocultados por razones y presiones políticas".