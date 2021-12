Presidente de RN le pidió a Bachelet que se ajuste a los protocolos de Naciones Unidas en temas de política interna

19:44 Francisco Chahuán se refirió al supuesto encuentro que habría sostenido el candidato presidencial, Gabriel Boric, con la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, se refirió a la eventual reunión que habría sostenido el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de cara al balotaje del 19 de diciembre.

En esa línea, el timonel de RN le pidió a la ex mandatario que se ciña a los protocolos de Naciones Unidas en temas de política interna.

"Hemos señalado ciertamente que la propia alta Comisionada de Derechos Humanos sabe cuales son los límites respecto a las decisiones internas que deben resolver los respectivos países. Yo espero que se sujete a los protocolos que establece la misma Naciones Unidas en particular", aseveró.

Además expresó que "no es novedad que se haya reunido, yo espero efectivamente que este viaje que hace habitualmente para votar o para ver a su familia finalmente este sujeto justamente a esa participación del domingo y no un activismo en una elección que sin lugar a dudas va a marcar el futuro de Chile y donde ella como Alta Comisionada y en base a esa respondabilidad que tiene, debe no involucrarse en las decisiones internas de los países".

En cuanto a la posibilidad de que la ex jefa de Estado se reúna con José Antonio Kast, señaló que le parecería "impecable" que ella se juntara con ambos candidatos.