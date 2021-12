Boric abordó contexto de su test de drogas y Kast lo instó a realizarse un examen de pelo

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabirel Boric, abordó el contexto en que se realizó el test de drogas que mostró durante el debate de Anatel y se refirió a los cuestionamientos de la seremi de Salud Metropolitana, Helga Balich, por no declarar el procedimiento en medio de su cuarentena.

Desde Valparaíso Boric pidió a Kast "no instalar más mentiras" luego de que él lo emplazara a realizarse un examen de pelo y no de orina como el que mostró en el debate televisivo.

En esa línea, el abanderado manifestó que "a mí me han inventado una cantidad de cosas abistamente, han tratado de dejar entrever de que hay un consumo de sustancias ilícitas. Mostré un examen realizado bajo todos los protocolos pertinentes e inmediatamente empezaron a cuestionar su veracidad o pertinencia. La Red de Salud de la Universidad Católica tuvo que sacar una declaración para decir que se había hecho todo según los procedimientos".

Boric fue enfático en aclarar que "yo no soy consumidor de ninguna sustancia ilícita. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, mostré un examen que además es el que piden en el servicio público y eso lo deberían saber en la campaña de José Antonio Kast. Yo le preguntaría ¿ellos se lo han hecho? Si se lo quieren hacer o no es cuestión de ellos, yo no tengo ningún problema en hacerme exámenes de pelo o de cualquier cuestión pero que dejen tratar de inventar o instalar que aquí hay algo. Yo no tengo ningún problema si me invita y me lo paga, bienvenido sea".

Por su parte, el candidato de ultraderecha también se refirió al test de drogas y contó que se realizará un examen de pelo este viernes. Desde La Araucanía Kast expresó que "mi llamado a Gabriel Boric es que, así como el viernes me haré un examen de pelo, él también se lo haga para que salgamos de la duda: que no vuelva a ocurrir que, una vez más, lo pillamos mintiendo".

"Lo que quiere la ciudadanía es saber que sus representantes son personas honestas (...) y la ciudadanía se lo va a financiar. Nadie quiere un Presidente que no diga la verdad, y que eventualmente, quiera ocultar algo", cerró.