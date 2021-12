Gonzalo de la Carrera afirmó que JAK le pidió la renuncia al Partido Republicano: "Estoy muy triste"

13:06 "No soy un traidor, no he abandonado a nadie", añadió el diputado electo.

El diputado electo, Gonzalo de la Carrera, se refirió a su renuncia del Partido Republicano y que se debió a una petición que le hizo José Antonio Kast asegurando que "estoy muy triste".

A través de sus redes sociales el parlamentario publicó un video donde expresó que "yo no renuncie al Partido Republicano José Antonio Kast me pidió la renuncia, estoy muy triste. No soy un traidor, no he abandonado a nadie. A todos mis electores les quiero decir que quiero seguir representando las ideas republicanas en el Congreso, ahora con más libertad para no molestar a nadie".

Además señaló que él tiene un "estilo particular de ir al grano" lo que "incomoda al partido".

De la Carrera también sostuvo que "la derecha hoy día necesita estar unida, nadie sobra y, por lo tanto, desde afuera como independiente pretendo seguir colaborando con el proyecto republicano", cerró.