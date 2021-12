Daniel Jadue: "No veo indispensable que el PC esté en el comité político"

En diálogo con Canal 13, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue dijo que no considera indispensable que el PC ocupe uno de los puestos del comité político en el gabinete del futuro gobierno de Gabriel Boric.

"No veo indispensable que el PC esté en el comité político", dijo la autoridad municipal, quien además planteó que no ha considerado la posibilidad de integrar el equipo ministerial. "No me veo saliendo de Recoleta".

Sobre el diálogo con el Partido Socialista y la posibilidad de que esa colectividad integre el gobierno, Jadue dijo que "la posibilidad de que el PS se incorpore a Apruebo Dignidad se ha barajado desde antes, no me genera ruido".

"Hay que analizar entre los comprometidos con las transformaciones quiénes se pueden sumar a nuestra coalición", añadió.

El alcalde de Recoleta también matizó sus dichos relativos a que el PC es el partido más grande de la coalición de gobierno y dijo que "eso no significa ser hegemónicos".