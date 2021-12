Boric envió mensaje de Navidad: llamó a pensar en los que están solos y sufren y pidió no ser idealizado

10:14 Presidente electo centró sus palabras en la salud mental y dijo que tras su triunfo "hay un viento de cola muy positivo, pero hay que tener mucho cuidado en no idealizar a nadie, partiendo por mí".

El presidente electo, Gabriel Boric, habló esta jornada a la llegada de su comando y envió un corto saludo de Navidad.

"Mandarle un saludo y abrazo a todas las familias que habitan nuestro territorio, todos los chilenos y chilenas y pensemos en los que más sufren. Las épocas de las fiestas es donde más se desencadenan suicidios porque la sensación de soledad de muchos y muchas se acrecienta y los problemas de salud se vuelven más duros en estas fechas", dijo Boric.

El Presidente electo añadió que "hago una invitación a que lo pasemos en familia los que puedan pasarlo en familia, y pensemos en quienes están solos y mandarle un abrazo a ellos y ellas, y decirles que vamos a tratar desde la Presidencia de la República y el gobierno a acompañarlos".

"Una de nuestras promesas de campaña fue un Estado que cuide, que abrace. No se puede estar en todas partes, pero quería mandar ese mensaje, he hablado mucho con gente vinculada a la salud mental y me han planteado eso, así que un abrazo y pensemos en los que sufren", añadió.

En otra materia, el Presidente electo pidió que no se le idealice, a propósito del revuelo que ha causado la presencia de su perro Brownie en redes sociales.

Boric calificó como "muy bonito" que a través de su mascota se pueda hablar de los derechos de los animales, pero dijo que quiero ser muy cuidadoso, hay un viento de cola muy positivo, pero hay que tener mucho cuidado en no idealizar a nadie, partiendo por mí".

"Sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros (...) todos los que trabajamos en este equipo somos seres humanos que estamos expuestos a equivocarnos. Es bueno no idealizar a nadie y en eso por cierto me incluyo", dijo Boric.