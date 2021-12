Luciano Cruz-Coke critica a Briones por "desconocer acuerdo" de Evopoli en apoyo a Kast

"Lamento discrepar de @ignaciobriones_ desconociendo acuerdo que Consejo General @evopoli aprobó por 80% y que totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir. Apoyo a José Antonio Kast y rechazo a formar parte eventual gobierno fue discutido largamente y votado a favor".

Con esas palabras, el diputado y senador electo, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), criticó las declaraciones que el ex precandidato presidencial del partido, Ignacio Briones, dijo en entrevista con La Tercera.

"Obviamente no voté por Boric, porque es un proyecto que encuentro malo para Chile, su alianza con el Partido Comunista me supera y siempre fui crítico, pese a tener una buena impresión de él como persona. Y así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast. Y no tengo ningún problema en decirlo de frente", señaló el ex candidato presidencial de Evopoli a La Tercera.