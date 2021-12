Briones responde a las criticas tras no apoyar a Kast: "No tenía programa"

15:23 El ex candidato por Evopoli manifestó que "las decisiones institucionales son independientes a las posturas personales".

Esta mañana, el diputado y senador electo, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) criticó que el ex precandidato presidencial, Ignacio Briones, "desconociera acuerdo" del Consejo General del partido y no votara por el republicano José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencia

Ante eso, el ex ministro de Hacienda aclaró que "las decisiones institucionales son independientes a las posturas personales" y aseguró que el ex aspirante a La Moneda del Frente Social Cristiano "no tenía programa" y su "derecha" representaba una "involución".

En primer lugar, dijo en entrevista con Mesa Central que "el propio acuerdo deja en libertad de acción a los actores naturalmente para que tomemos nuestros propios caminos. Los colectivos siempre tienen que conjugar visiones distintas y tienen que buscar un justo medio y ese justo medio muchas veces no deja contento a nadie".

"Teníamos dos candidatos, uno que su programa era tremendamente maximalista y muy voluntarista que era el de Gabriel Boric, y el candidato del Frente Social Cristiano no tenía programa", puntualizó.