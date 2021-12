Boric se reunió con el ex Presidente Eduardo Frei

Ayer La cita se llevo a cabo en la casa del ex jefe de Estado.

Durante esta tarde el Presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con el exmandatario de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La cita se llevo a cabo en la casa del ex jefe de Estado.

El frenteamplista ya concretó sus reuniones con los tres ex presidentes de la ex Concertación y Ex Nueva Mayoría, pues el abanderado de Apruebo Dignidad ha tenido encuentros con Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y ahora Eduardo Frei.