Izkia Siches y conflicto en La Araucanía: "Voy a tener el deber de garantizar que efectivamente no tengamos más víctimas"

La recién nominada por el Presidente electo, Gabriel Boric, como nueva ministra del Interior, Izkia Siches, adelantó cuál espera que sea su rol liderando la situación que afecta a La Araucanía.

La futura jefa de la cartera reconoció en conversación con Mesa Central de Canal 13 que "este quizás va a ser uno de los desafíos más grandes que me va a tocar encabezar y lo hago con mucha humildad y mucha responsabilidad porque entiendo que tenemos que intentar hacer cosas diferentes, pero también mantener el estado de derecho y al seguridad de las personas que viven ahí".

Adicionalmente manifestó que "creo que ahí también hay que transparentar que hay algunos sectores reducidos, no solamente de grupos, sino que también de civiles no mapuches que pareciera que les beneficia este conflicto. Y ahí mi invitación es transversal a no caer en eso, a poder profundizar un acercamiento y obviamente poner lo mejor de lo nuestro para ir encontrando soluciones y mirar lo que se ha hecho bien y mal en el pasado".

"Nosotros tenemos el deber y particularmente yo voy a tener el deber de garantizar que efectivamente no tengamos más víctimas, no tengamos baleos a camioneros y no sigamos viendo hechos de violencia que no nos ayudan a construir este objetivo donde nuestro gobierno va a tener una perspectiva política que es clara", sostuvo.