Profesionales de todo el país podrán capacitarse en los diplomados online de la Universidad de Chile

En un mundo donde todo cambia y se actualiza constantemente, estudiar es un proceso de suma importancia para ser un real aporte dentro de las organizaciones en las que los profesionales deben desenvolverse.

Una plataforma interactiva, donde el alumno puede estudiar cuando guste, compartiendo junto a otros profesionales reflexiones y preguntas respecto de las temáticas impartidas y sus experiencias dentro de las organizaciones en que se encuentran inmersos. Una comunidad de estudio focalizada y orientada por académicos de la Universidad de Chile para lograr el conocimiento necesario y alcanzar las metas propuestas por cada profesional.

Desde hoy y en adelante los profesionales de todo Chile y Latinoamérica tendrán la opción de estudiar en la prestigiosa casa de estudios de la Universidad de Chile, la misma que recibió la acreditación internacional por parte de AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), principal y más prestigioso organismo a nivel internacional en acreditación de escuelas de negocios a nivel mundial.

Dentro de la variedad de programas que se ofrecen en modalidad online, Unegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ha preparado diplomados con contenidos de tendencia en Administración de Empresas, Finanzas, Gestión y Estrategia de Ventas, Liderazgo Ejecutivo, entre otros.

Además, cuenta con más de 40 cursos online en las distintas áreas de especialidad, los que buscan finalmente desarrollar las competencias y habilidades necesarias para que los profesionales de hoy puedan tener una visión global de hacia dónde van los negocios y qué es lo que necesitan conocer para liderar sus desafíos. Para mayor información se puede ingresar a unegocios.uchile.cl