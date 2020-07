Las redes sociales al servicio de los emprendedores

Lo que comenzó como un viaje de placer terminó convirtiéndose para Paula Denegri Segura en la pasión de su vida. Motivada por sus esencias ingresó a una tienda en Brasil y como ella lo describe "fue amor al primer aroma". El mundo de los jabones artesanales la había atrapado y en ese momento decidió que eso sería lo que quería para su vida.

Rápidamente comenzó a estudiar, a probar nuevas fórmulas fusionando ingredientes, aromas y colores con los que fabricó sus primeros jabones para dar vida a su emprendimiento “Trocalife” (cambio de vida). Tienda dedicaba a los jabones artesanales decorativos, aromáticos y para el lavado y cuidado de la piel.

“Todo de manera autodidacta comencé a aprender y entender. Es un mundo apasionante y completamente diferente de donde pasas del día a día a una experiencia completamente nueva con productos y sensaciones, entendiendo todos los procesos de composición de cada uno de sus ingredientes porque son productos que van directamente a la piel de nuestros clientes”, explica Paula Denegri.

Hoy el negocio tiene cuatro años de vida, y uno y medio establecido en la tienda de Sotomayor 185. Con su familia se regresó de Santiago a Arica y junto a su marido e hijos emprendieron la aventura que hoy los mantiene plenos y entregados a una nueva pasión.

Digitalización

Una de las claves en el éxito de Trocalife ha sido el orden y la digitalización de sus canales de promoción y comercialización. A través de una completa estrategia en redes sociales han logrado potenciar y mantener sus ventas junto a la asesoría especializada del Centro de Negocios Sercotec Arica operado en conjunto con la U. de Tarapacá.

“Cuando comenzamos la tienda yo me fui a inscribir al Centro de Negocios donde nos derivaron con un asesor que ha sido un excelente par. Con él tenemos reuniones prácticamente dos veces al mes y esa asesoría empresarial es súper importante porque te van encausando, todos en conjunto somos un gran engranaje que funciona en un orden que nos ha entregado el centro”, acotó.

“A la vez, con apoyo del centro, he podido ingresar al Marketplace de Falabella einiciar el programa de formación en inglés denominado 'Políglota', para mejorar mis oportunidades comerciales en el mercado internacional”.

Hoy el 60% de las ventas de Trocalife se realizan de manera online y el 40% restante es presencial, “y de manera online no me refiero sólo a la página donde la gente entra y puede comprar, para mi online es cuando la gente me habla por nuestras redes y a través de ellas concretamos una venta; aunque después retiren el producto en la tienda, no es que tu pasaste por la tienda y compraste, para mí eso es físico”.

Al igual que para muchos emprendedores el estallido social y la pandemia generaron una merma en sus ventas, sin embargo, las redes sociales han permitido a Paula Denegri sostener el negocio explorando nuevos canales de comercialización, trabajando de la mano del respeto y la pasión para una mejor calidad de vida para su clientela “y dejando huellas bonitas en cada una de nuestras acciones”, concluye.

Contactos: www.trocalife.cl / Instagram (@trocalife) / Facebook (@trocalife) / whatsapp business (+56 9 9547 4492) / Sotomayor 185 (frente a plaza del Roto Chileno).

Para más información acerca del Centro de Negocios Sercotec Arica operado en conjunto con la U. de Tarapacá, visite la página www.centroschile.cl.