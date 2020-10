Santiago, octubre 2020.- La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, junto con el Dr. Humberto Soriano y la participación especial de Florencia Berrios (7), la niña que le pidió al presidente poder salir durante la cuarentena, presentaron la campaña “Cuentos de Niños y Niñas para Grandes: #ProtegeSusHistorias la que, a través de cuatro cuentos ilustrados, buscan incentivar y promover el cuidado social, emocional y físico de los niños, niñas y adolescentes del país.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez, existe una profunda preocupación respecto de la situación de emergencia que está viviendo Chile respecto de los niños, niñas y adolescentes. Particularmente, a raíz de la evolución que ha tenido el COVID-19 y a las medidas de aislamiento social a nivel nacional, con el fin de evitar el contagio y el colapso del sistema de salud. Estas medidas han afectado en diversos grados, el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, así como también el de sus familias, comprometiendo incluso la salud física y mental de muchos de ellos

Así, muchas veces, los niños, niñas y adolescentes, no tienen consciencia plena de lo que ocurre a su alrededor y no encuentran la manera adecuada de transmitirlo a los más grandes, padres y cuidadores, dejándolos en una situación vulnerable, que no siempre es atendida.

La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, comentó; “el primer semestre del año 2020 hubo 53.811 denuncias de violencia intrafamiliar, de las cuales 2.782 denuncias corresponden a casos en que la víctima fue un niño, niña o adolescente. De éstas últimas, el 57% corresponde a niñas. Al respecto, es importante considerar que el hecho de que los niños, niñas y adolescentes sean testigos de violencia intrafamiliar, constituye también una grave vulneración de sus derechos, por eso, esta campaña busca promover y difundir estrategias para cuidar el bienestar integral (social, emocional, físico) de niños, niñas y adolescentes”.

La Campaña #ProtegeSusHistorias, representa de una manera didáctica, simple y cercana, las diferentes consecuencias que la pandemia ha evidenciado al interior de los hogares y cómo los adultos pueden llegar a resolver estos problemas. La campaña se compone de cuatro cuentos, cuya producción gráfica se encargó a la productora audiovisual Punkrobot, del productor de cine y animación, Patricio Escala, ganador en el año 2016 de los Premios Óscar, junto con Gabriel Osorio, por el cortometraje animado “Historia de un oso”, la primera producción chilena en obtenerlo.

“Cuentos de Niños y Niñas para Grandes: #ProtegeSusHistorias”, puede ser descargada en la página www.crececontigo.cl y en todas las redes sociales de la Subsecretaría de la Niñez y Chile Crece Contigo.