PUBLIPOST Inversiones en Energías Renovables No Convencionales aumentan en la Región del Biobío 11:46 Las condiciones naturales en diferentes puntos de esta zona la hacen ideal para la elaboración de proyectos en este ámbito.

Con el transcurso de los años, la Región del Biobío se ha ido posicionando en el país como uno de los territorios más importantes en lo que se refiere a proyectos de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Se proyecta que al 2024, la inversión en este ámbito llegará a los US$860 millones.

Zonas con abundancia de energía solar y de viento hacen ideal a la Región para este tipo de iniciativas. La provincia que tiene la mejor perspectiva en esta área es la del Biobío, la cual concentra proyectos por US$333 millones para los próximos años, en particular en comunas como Los Ángeles y Negrete.

Desde la Seremi de Energía se informa que la inversión se eleva más a causa de iniciativas que se encuentran en distintos estados de análisis en el Sistema de Evaluación Ambiental, sumando US$1.000 millones a la cifra antes mencionada.

Esto demuestra la importancia de la Región en este campo y el dinamismo del sector, el cual no se ha detenido pese a los impactos producidos por la pandemia del Covid-19.

En febrero de este año, el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, informaba que 2021 será un año importantísimo para las ERNC, ya que el alza de inversión en el país llegará a más de US$13.400 millones, en circunstancias que hace 2 años la cifra fue de US$4.196 millones, siendo las energías eólica y solar las principales fuentes de generación.

Existen algunos ejemplos destacables en la Región del Biobío de instalaciones de Energías Renovables No Convencionales. Recientemente se relevó el proyecto que corresponde al parque eólico Las Peñas, situado al sur de la Provincia de Arauco. Con una potencia conectada de 8,4 MW, está compuesta por cuatro aeorgeneradores y mostró un factor de planta (número de horas de operación) de un 47% durante el año pasado, el más eficiente en el país.



Hidrógeno verde

Pero Biobío no solo destaca en este ámbito en particular del sector energético. A fines del año pasado se lanzó en la zona la promoción del uso del hidrógeno verde, como parte de la estrategia nacional que tiene la autoridad en este aspecto.

La ocasión también fue aprovechada para dar inicio al desarrollo de una planta piloto de producción por parte de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), además de iniciativas de electromovilidad basadas en celdas de combustible para la industria forestal y blending de gas natural con hidrógeno verde.

La iniciativa de la UCSC se compone de dos partes; la primera consiste en la construcción y operación de una planta demostrativa de 10 kW de potencia, para la producción de 0,17 kg/h de hidrógeno verde. Esta unidad se ubicará en las instalaciones de la casa de estudios superiores. La segunda parte del proyecto consiste en la implementación, en conjunto con empresas interesadas, de proyectos pilotos para la utilización de hidrógeno verde en aplicaciones móviles y estáticas.