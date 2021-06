Maternidad y desarrollo laboral sí son compatibles

Raquel Ahumada trabaja en SQM desde 2006. Hace unos años le ofrecieron un cargo desafiante pero en ese tiempo tenía dos hijos chicos y decidió rechazar la propuesta. “El año pasado me lo volvieron a ofrecer y esta vez lo acepté, no me puedo seguir autolimitando”, dice.

Javiera Cortina, de Unilever Chile, relata: “me ha tocado ver en esta compañía cómo muchas mujeres crecen cuando vuelven de su posnatal o son promovidas mientras están embarazadas, porque lo importante es el talento”.

Según el estudio “Mil percepciones en un 8M sobre género”, de Page Group, un 65% de las entrevistadas cree que ser madres coarta su desarrollo laboral. El estudio, realizado entre ejecutivos de grandes y medianas empresas del país, también arrojó que el 70% de las mujeres con hijos dice que para los hombres es más fácil crecer en una empresa.

Para avanzar, apunta Cortina, hay diversos actores que deben tomar responsabilidad, entre ellos el Estado, las empresas “y las mujeres, confiando en nosotras mismas y nuestras capacidades”.“Los hombres estamos llamados a jugar un papel fundamental en la promoción de la equidad de género, tanto al interior de las organizaciones como en otros ámbitos de la vida cotidiana”, dice Gonzalo Gebara, CEO de Walmart Chile.

Esto se refleja en “Agentes de Equidad”, un programa de la compañía que capacita a sus colaboradores para que ayuden a multiplicar el efecto de sensibilización sobre la equidad de género y apoyen a los equipos a detectar y reducir estos sesgos.

En SQM , el Superintendente de Laboratorio y Desarrollo, David Olivares, sostiene que “ en nuestra organización promovemos un clima laboral igualitario, donde todas y todos se sientan cómodos y con oportunidades de crecimiento profesional y personal”, finaliza.