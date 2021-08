Agua potable en zonas rurales gracias a la tecnología en un teléfono

La señora Ana Luisa Morgado vive en la zona de Quilapilún, en Colina, hace más de una década. Desde que llegó y a la fecha, ha sido testigo de los efectos de la sequía que impacta al país hace años y lo difícil que es para las poblaciones rurales acceder a un recurso tan básico como es el agua potable.

Ella es presidenta del Comité de Agua Potable Rural de su localidad (más conocidos como APR) y cuenta que hasta hace poco el manejo de los pozos para abastecer de agua a los vecinos, era literalmente “al ojo”. “Todo era manual y para saber cuánta agua tenía un estanque, el operador abría la tapa y miraba”, dice.

Hoy eso ya no sucede, porque los operadores del APR de Quilapilún cuentan con toda la información de sus pozos y estanques en el celular en tiempo real. “Ahora yo me despierto y veo cuánta agua está sacando el pozo, cuánta está yendo a las casas y lo que queda en el estanque, lo veo todo. El teléfono me avisa el momento en que la bomba empieza a funcionar o si se corta la luz. Esta tecnología nos cambió la vida”, asegura.

En el 2018, Anglo American comenzó a trabajar con la start up tecnológica We Techs. “Conversamos con los operadores de los APR, fuimos a terreno, vimos cómo era su día a día y cómo los podíamos ayudar; así nació este programa, muy de la mano con ellos”, cuenta Gonzalo Jaramillo, director del Programa de Agua Rural de Anglo American.

A partir de ahí, se creó un software que permite automatizar todos los procesos que los operadores de agua hacían manualmente en sus comunidades: el llenado del estanque y la supervisión del funcionamiento de la bomba, entre otros.

Hasta ahora el Programa Agua Rural de Anglo American ha permitido aumentar la disponibilidad de agua para el consumo humano en un 20% y ha generado un 20% de ahorro de consumo eléctrico. En total, son 120 mil personas de entornos rurales las favorecidas por esta tecnología en las provincias de Chacabuco, Los Andes y parte de la provincia de Quillota.