VTR realizó su primer evento online para el lanzamiento de nuevos productos

VTR realizó la primera versión del VTRTECH, evento online que reunión a prensa especializada, expertos en tecnología y miembros de la comunidad tecnológica para presenciar los últimos lanzamientos de la empresa en materia de conectividad y entretención. El evento fue liderado por el nuevo CEO de la compañía, Vivek Khemka.

En este contexto, el ejecutivo destacó que “en VTR creemos que la tecnología de verdad permite mejorar la calidad de vida y las relaciones entre personas y empresas. Nuestros desarrollos deben ser pensados para los consumidores y sus gustos, de manera de generar una experiencia superior. Tenemos un fuerte compromiso con el crecimiento, la innovación y la excelencia operativa para continuar desarrollando el mercado de las telecomunicaciones en Chile”.

Los anuncios de este VTRTECH ( https://youtu.be/IOiwi1rWr9k?t=1 ) se centraron en presentar productos y servicios enfocados y comprometidos en mejorar la experiencia de los clientes de la compañía. De acuerdo a Khemka, VTR es una empresa que sigue contribuyendo al crecimiento del país, de las comunidades y de las familias. “El compromiso de todos en VTR es que nuestros clientes a lo largo de Chile reciban el servicio y la experiencia que necesitan y merecen para poder vivir, educarse, trabajar y entretenerse”, indicó el ejecutivo.

Dentro de estas novedades se encuentra NextGenTV, que llega a ofrecer una nueva experiencia en televisión y entretenimiento. Se trata de un moderno sistema de televisión con el cual los clientes tendrán acceso a todos los canales de VTR, pero además a VTR+ y VTR+Kids. Adicionalmente, se conecta con aplicaciones como HBO Max®, Netflix®, TED®, Twitch®, Youtube®, ya que utiliza el sistema Android TV Operator Tier.

A su vez, VTR presentó dos nuevas aplicaciones: Where is my Tech y Hogar Conectado Wifi. Ambas generadas para facilitar la experiencia de los usuarios. La primera es una plataforma pionera, diseñada y creada por Oracle®, que permitirá que los clientes VTR a lo largo del país puedan organizar de manera efectiva las visitas de los técnicos acreditados por la empresa, con el fin de administrar las visitas y mejorar la experiencia y necesidades de cada cliente.

Soledad Matos, gerente general de Oracle Chile, indicó que el agendamiento de visitas es clave, tanto para las empresas como para los suscriptores. El desafío que tenía VTR era incorporar inteligencia, tecnología y herramientas de localización, para mejorar la experiencia de atención de una visita técnica llevándola al siguiente nivel.

“Con Where is my Tech, una solución de Oracle®, traemos a Chile una herramienta que no solamente entrega seguridad, control y feedback, sino que pone realmente al cliente en el centro. En Oracle el compromiso es acercar la tecnología a las empresas y a las personas para transformar sus vidas y hacerlas más fáciles, y así promover la innovación”.

La segunda, Hogar Conectado Wifi, es una aplicación gratuita diseñada para mejorar la conectividad de los hogares y tener control sobre los distintos usos del wifi en el hogar, otorgando la posibilidad de priorizar ciertas conexiones, conectar y desconectar dispositivos desde el celular y gestionar la conectividad de los distintos dispositivos electrónicos, de acuerdo con los requerimientos de uso y mucho más.

Ambas aplicaciones estarán disponibles durante la última parte de 2021 y es así como VTR apunta a continuar mejorando la experiencia de uso de sus productos y servicios.