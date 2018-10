Alessandri por Aula Segura: “Invitaría a los legisladores a conocer la experiencia de los profesores, los directores que van a trabajar con miedo”

Si no es normal, en cualquier colegio privado donde seguramente esos legisladores tienen a sus niños, frente a un hecho de violencia extrema los expulsan de inmediato y aquí en los colegios públicos estamos amarrados en unos procesos que son sumamente largos, garantistas y hemos visto como alumnos que lanzan una molotov en la mañana, que están identificados, en la tarde mirando al profesor que amedrentaron, y eso no lo podemos permitir”, dijo en

"Yo invitaría a los legisladores a conocer la experiencia de los profesores, los directores de los establecimientos que van a trabajar con miedo, que han sido rociados con bencina, que les han lanzado bombas molotov, frente a eso, lo que buscamos con la ministra (Marcela) Cubillos es tener una herramienta eficaz para poder impartir justicia y normalizar el sistema educativo.y hemos visto como alumnos que lanzan una molotov en la mañana, que están identificados, en la tarde mirando al profesor que amedrentaron, y eso no lo podemos permitir", dijo en radio Universo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, por el voto de la comisión de Constitución del Senado que ayer declaró inconstitucional el proyecto de ley que busca entregar facultades a los directores de establecimientos educacionales para expulsar a alumnos que participen en actos de violencia.





"es el Tribunal Constitucional el que decide. Para mí más bien es la opinión de tres legisladores, no todos son abogados, podrán tener razones fundadas (…) nosotros velamos porque el debido proceso exista, que los alumnos que son notificados de una expulsión frente a un hecho violento tengan la oportunidad de defenderse, pero también tenemos que garantizar a todos esos alumnos que quieren estudiar que lo puedan hacer, y en un ambiente seguro". Alessandri también apuntó que

“Que un profesor, imagínense ustedes que fueran todos los días a trabajar con miedo. Eso es lo que ocurre en los colegios de Santiago y eso es lo que tenemos que tener: una herramienta eficaz (…) son grupos radicalizados que actúan a rostro cubierto como los overoles blancos, que no tienen un petitorio, sino que buscan incitar el odio y el terror”, agregó.

“Los números lo demuestran, ¿a cuántos niños hemos podido expulsar? A muy pocos, a muchos los devuelve la Superintendencia por el debido proceso, faltó una coma y además se demora un mes y medio. La justicia para ser tal tiene que ser oportuna”, dijo sobre la sensación de impunidad que queda en estos casos”.

Frente a qué hacer con estos alumnos, dijo que: “El 80 % de los alumnos no son de la comuna. Hemos pensado mandarlos a un colegio cercano a su domicilio para que tenga un sentido de pertenencia. Aquí me rompen los contenedores, los focos de la luz, las calles las rayan, los alrededores de los colegios porque los alumnos no son de Santiago, no le tienen cariño a la ciudad, no la sienten propia. En cambio los podemos mandar a un colegio cercano a su domicilio, pero además no puede ir solo, debe ir acompañado con un equipo profesional”.

Apuntó que “si hay que esperar dos semanas, yo prefiero esperarlas y que tengamos una herramienta eficaz para enfrentar estos hechos”. Y llamó a no politizar el tema.

Alessandri también se refirió a la posibilidad de cobrar por ingresar al centro, como parte de un proyecto de tarificación vial. “Ví que la ministra manifestaba a favor de estudiarlo (…) No es descartable, hay que analizarlo bien, en ciertos horarios. No podemos perder competitividad como comuna capital. Ya muchas empresas se fueron del centro y si ponemos más restricciones puede que el éxodo sea aún mayor”, advirtió.

“No lo descarto pero hay que estudiarlo bien para seguir potenciando el casco histórico. El tráfico es un problema en la comuna y es una de las alternativas que no descarto estudiarla”, sentenció.