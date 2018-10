Ex presidente del CDE llamó a evitar “recompensas políticas” en elección del sustituto de Javiera Blanco

Luis Bates, el ex presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), se refirió en una entrevista con El Mercurio a la renuncia de la ex ministra de Justicia Javiera Blanco y a la necesidad de buscar un reemplazo acorde a las expectativas del organismo. En este sentido, hizo un llamado al Gobierno con el fin de que la decisión que designe a una nueva persona no se en base a criterios políticos.

Con ello, Bates reiteró que a su parecer se debería elegir a una persona ligada al organismo y evitar las "recompensas políticas".

Incluso, aludió a que esto ya habría ocurrido con anterioridad, donde alguien “queda sin pega política lo ponen en un cargo público. (…) No me gusta que se hagan designaciones desde fuera del Consejo. Prefiero las designaciones de aquellos, como la actual presidenta (Manaud), que tienen una carrera dentro de la institución”, agregó.