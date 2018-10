Nicolás López rompió el silencio y habló sobre la defensa de Ignacia Allamand: "Es lo que pasa con los amigos"

Nicolás López, se refirió a la polémica que está enfrentando, luego de que la actriz Ignacia Allamand, lo defendiera en una entrevista con revista Caras por las denuncias de abuso sexual por parte de un grupo de actrices en su contra.

En conversaciones con el programa Intrusos, el cineasta, se refirió al apoyo que recibió, asegurando que "con la Ignacia somos amigos, así que es lo que pasa con los amigos", dijo.

Asimismo, López fue consultado por las denuncias que recibió a través de las pantallas. "Yo no puedo hablar sobre las acciones de otras personas, yo solamente puedo hablar de mis acciones. Mis acciones han sido hacer esto con la mayor seriedad posible y con la mayor responsabilidad que hay y si alguien hace una acusación que se vea en la justicia y resolver esto en la justicia", agregó.

Con ello, insistió que "hablar estos temas así (por televisión) es muy irresponsable", agregando que "si esto se lleva a la farándula pierde el peso".

DEFENSA

Las palabras de apoyo de Allamand llegaron hace algunos días, donde de forma extensa, la actriz hizo un repaso por la situación.

“Uno no puede estar en contra o a favor de una situación que tiene dos puntos de vista y que se nos ha permitido conocer sólo uno. Nicolás quiere dar su versión, pero por temas de su defensa y de fiscalía no puede hablar” y añadió que “Una conducta abusiva siempre será responsabilidad del abusador, ¡siempre! Y también creo que hoy más que nunca tenemos que ser muy claras, entregar las señales correctas desde el principio para no exponernos a vivir situaciones dolorosas. La seducción y la conquista tienen un lenguaje no verbal, por eso cuando algo no nos parece y no nos acomoda, ¡debemos expresarlo! Este proceso social de denunciar es necesario y me parece bien que se investigue”.

Sin embargo la actriz defendió a López y dijo que “también pienso que por los anticuerpos que genera la personalidad de Nicolás e incluso sus películas, existe permiso para decir cualquier cosa sin que nadie averigüe cuáles son ciertas y cuáles no. Hay información en ese reportaje que no es verdad”.

Respecto de la querella en contra de López por violación a una menor de edad, Allamand dijo que “me parece brutal, espantoso que hubiera hecho algo así hace catorce años. No lo conocía… ¡¿Qué hago?!, ¿no le hablo nunca más?” y añadió que “si se comprueba que es verdad, sería difícil… Tendría que estar en el momento…”.