Mujer denunció haber sido abusada con circunstancia de violación en la estación El Llano de Metro

La Fiscalía Metropolitana Sur investiga un presunto abuso sexual con circunstancia de violación que habría afectado a una mujer de 40 años en la estación de Metro El Llano.

El hecho habría ocurrido el sábado pasado a eso de las 20:30 horas. Según La Tercera , Marcela M.T. viajaba desde la estación Cumming cuando un hombre que se identificó como Jaime le habló.

Al llegar al destino la mujer se despidió, pero el sujeto la intimidó con un objeto cortapuzante y le dijo al oído: "Ven para decirte algo".

El agresor la llevó a un rincón del andén, "la arrincona y procede a tocarla por todo el cuerpo y la obliga a que ella le toque el pene por debajo de la ropa", según consta en la denuncia realizada en la 12° comisaría de San Miguel.

En su relato, la afectada afirmó que el hombre "me arrinconó y empezó a correr manos por todo el cuerpo, tocándome mis partes íntimas, introduciendo sus dedos en mi vagina, donde me decía 'abrázame para que no se vea' y lo peor de todo, tomó mi mano derecha e hizo que lo tocara".

Desde el tren subterráneo señalaron que "ponen a disposición todos sus medios para entregar apoyo a la persona afectada y colaborar con lo que se requiera para la investigación. En estos casos, la empresa ofrece un servicio de asistencia legal gratuita, que implica apoyar la persecución penal de los eventuales agresores a través de un equipo de abogados externos.Asimismo, Metro está analizando los antecedentes disponibles y recabando mayor información para colaborar con la investigación de la fiscalía".