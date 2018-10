Gabriel Boric dijo que estuvo internado voluntariamente en hospital psiquiátrico debido a su TOC

El diputado Gabriel Boric ya había contado que se encontraba con licencia médica debido al Trastorno Obsesivo Compulsivo que padece desde niño.

Sin embargo, reveló que durante las últimas dos semanas estuvo internado voluntariamente en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile para mejorar el tratamiento.

"Afortunadamente me fue bien, me dieron de alta y estaré con licencia un par de días más para ir retomando progresivamente la pega que tanto me hace sentido para contribuir a que nuestro país sea un lugar más justo para vivir".

Usando sus redes sociales, el parlamentario del Movimiento Autonomista (MA), agradeció las muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y contó en qué ha consistido el proces.

"Desde chico fui diagnosticado con un TOC que durante muchos años naturalicé y mantuve a raya a punta de tratamientos intermitentes. La presión de la pega, sumado a mi irresponsabilidad de no tratar este tema con seriedad hizo que el TOC interfiriera mi vida cotidiana", sostuvo.

Boric agregó que la enfermedad consiste en pensamientos invasivos, que obligan a realizar determinadas acciones repetitivas "contra las cuales es difícil luchar".

En ese contexto, el parlamentario explció que el TOC no solamente es ser ordenado como muchos piensan y como se ha caricaturizado en películas.

"Es una batalla permanente con la mente, que puede afectar la vida cotidiana y que es muy desgastante. Afortunadamente también tiene solución", precisó.

Reiteró el mensaje sobre la necesidad de hablar más de salud mental en Chile y dijo que espera ser un aporte en el debate.