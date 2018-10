Ministro Moreno por "Compromiso país": "Tenemos problemas que realmente no podemos dejar pasar"

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se refirió al programa "Compromiso país", la alianza público-privada donde 16 equipos trabajarán en torno a grupos vulnerables, de modo de buscar soluciones y sus carencias y necesidades.

"Hemos dado un paso, si se tuviera que definir el problema social, lo miramos, pero no lo vemos. El tema del Sename, de inseguridad, este es un tema que sabemos que existe, pero no hemos visto que hay 2,4 millones de personas que viven eso todos los días (...). Así como eso, tenemos problemas que realmente no podemos dejar pasar. Hemos buscado estos 16 grupos y nos hemos puesto una tarea que va más allá de cómo medimos la pobreza", dijo a radio Universo.

El secretario de Estado explicó que "la idea de este mapa y este compromiso es que vamos a estar dando cuenta al país de forma regular cómo hemos avanzado".

Moreno sostuvo que "la experiencia muestra en todos los campos que cada vez que estamos trabajando separados, que cada vez que nos enfrentamos, perdemos mucho en eso cuando hay mucho que podemos hacer en colaboración. Todos aquellos que puedan dar una mano, bienvenidos, y que pongan todo en una tarea donde se puede unir fuerzas".

El titular de Desarrollo Social reconoció que "nos queda la tarea de la clase media, Chile ha cambiado mucho. (...) Tenemos vulnerabilidades para las que la gente de la clase media no está preparada".