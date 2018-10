Benito Baranda criticó “farándula política” en lanzamiento de Compromiso País

“Chile ha hecho harto del trabajo que tenía que hacer (…) recordemos que a mediados de los ‘80 la mitad del país vivió en pobreza económica. Hoy día es solamente el 8%, que lo pasa muy mal por supuesto, es un millón y medio de personas y 400 mil de esas personas viven en extrema pobreza (…) no hay país de América Latina que haya hecho el trabajo que ha hecho Chile y que haya disminuido permanentemente la pobreza económica”, señaló esta mañana el presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda, antes de plantear un duro contrapunto a la presentación hecha ayer por el gobierno de Compromiso País, programa que reúne a connotados empresarios para buscar soluciones a la pobreza.

“Esto no es algo inédito, escuché al ministro hoy en la mañana decir, quien está haciendo una gran labor, que esto no tiene nada que ver, que no tiene ninguna relación con los gobiernos anteriores, (pero) tiene toda la relación. Si la gracia de estas políticas es que son acumulativas, de que tú vas haciendo muchas cosas en muchos gobiernos y esto va cambiando”, dijo en Radio Universo . De inmediato dio un ejemplo: “Recuerda lo que pasó cuando asumió el Presidente Frei, convoca -y me tocó participar- al Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, lo que hoy día es la Fundación para la Superación de la Pobreza, y allí convoca un grupo muy heterogéneo de personas. A lo mejor uds. lo recordarán, presidido por un ex ministro, Alberto Etchegaray, e ingresan el presidente de la CPC, un grupo grande de personas, sale un informe de esto, que ha colaborado en políticas que se realizaron a partir del ’95 en adelante, se crea Servicio País, se involucran muchos empresarios, de hecho muchos de los empresarios que estaban ayer han sido parte o son parte actualmente de ese directorio, o las personas o los académicos que estaban ayer”.

Sobre lo planteado ayer por La Moneda precisó que “el esfuerzo que está haciendo el Estado es que desde el Estado convoca estas 16 mesas, y eso es lo inédito y hay que circunscribirlo a esto. El mapa ha existido, el mapa de la vulnerabilidad lo hizo el Hogar de Cristo a partir de las encuestas Casen, lo hizo la Fundación para la Superación de la Pobreza también, y lo ha hecho el mismo Estado”.

Pero la crítica más fuerte fue a la puesta en escena: “Se trata de vestir esto con una vanidad que puede ser el punto más débil de esta propuesta. Es una buena propuesta de articulación, hay que trabajarla y se suma a los esfuerzos acumulativos que ha hecho Chile para sumar actores en la superación de la pobreza y esos esfuerzos acumulativos hay que continuar haciéndolos”. Advirtió que erradicar la pobreza no corresponde a un gobierno en específico. “Corresponde primero al esfuerzo que hacen los mismos pobres por salir de la pobreza. ¿Qué persona aguanta 40 años viviendo en pobreza? Yo lo encuentro impresionante. Ellos son los principales protagonistas, ellas. Y ayer no teníamos muchos de esos protagonistas en el lanzamiento, teníamos a personas de campamento que subieron adelante, se sacaron la foto con el Presidente, pero en el resto de los grupos no tenemos a los protagonistas verdaderos, que son los que están viviendo en la pobreza hoy, que lo están pasando mal. Faltó que en cada uno de los grupos estén presente las personas que lo están pasando mal. Ellos son los protagonistas. Gracias a ellos y a partir de ellos, de ellas, se va a transformar la realidad”.

“Si ellos no son los actores principales, difícilmente esa realidad se va a transformar. La participación de quiénes están hoy día sufriendo la pobreza, la exclusión social, es extremadamente importante para no cometer los errores anteriores, que desde la academia, desde las política, desde las organizaciones de la sociedad civil, decidimos qué hacer con las personas que viven en situación de pobreza. Eso es un residuo asistencialista del pasado que todavía nos pena. Si ellos no son actores relevantes en esta modificación, difícilmente nosotros vamos a lograr que esto sea sostenible en el tiempo”, planteó para sostener la necesidad de erradicar el clientelismo.

“Cuando quieres superar la pobreza, ojalá que haya la menor farándula política posible. Porque Superar la pobreza es un deber ético, de toda la sociedad, de quien gobierna. Yo no puedo hablar mal de otros gobiernos, creo que todos los gobiernos tienen que hacer grandes esfuerzos y la historia de Chile, la democrática a partir de los 90, ha demostrado eso”.

“Lo que siempre critico en todos los gobiernos, es tengan cuidado con manipular esto porque si lo manipulan destruyen algo que nos ha costado mucho construir”, señaló. “Lo que hay es esa vanidad de yo lo voy a resolver y que otros no lo han hecho, los otros lo han hecho mal. Siento que eso no es necesario. Hay que hacer las cosas siempre mirando hacia adelante (…) no hay que sacar dividendos políticos de esto (…) cuidando lo que hemos avanzado”.

Resaltó que uno de los principales problemas identificados son las 4 millones de personas que no han terminado sus estudios, algo que no ha estado nunca focalizado nunca en el presupuesto. “Que el Estado haga el trabajo, que no le pida a los privados”. Y siguió: “quiero hacer una corrección, señalaba el ministro que esto no se trata de plata, por supuesto que no. Pero también se trata de plata”, mencionó señalar que es urgente simplificar la ley de donaciones. “Le pongo una presión al ministro de Hacienda para simplificar los aportes privados (…) Hagamos una sola ley de donaciones como la tienen otros países”.