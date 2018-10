Macabro crimen en Mississippi: abuela apuñaló y quemó en el horno a su nieta de 20 meses

Un macabro crimen quedó al descubierto en la ciudad de Shaw, Mississippi, Estados Unidos, donde la policía descubrió el asesinato de una niña de 20 meses. Es la abuela quien estaba a su cargo de ella y ahora enfrenta cargos por asesinato en primer grado.

El cuerpo de la niña presentaba múltiples puñaladas y estaba al interior de un horno de cocina, donde fue encontrada por la policía.

Según detalló The New York Times , Carolyn Jones de 48 años era quien cuidaba a la pequeña Marie Floyd y se desconoce por qué la tenía ella y no la madre.

La menor de edad tenía signos de haber sido apuñalada, pero se desconoce si eso fue la causa de su muerte o si fue metida con vida al horno, por lo que será la autopsia la que revelará la causa oficial de su deceso.

Además, cuando la policía llegó a la casa, todos los juguetes de la niña estaban tiradas en el tacho de la basura.

"He estado velando por el cumplimiento de la ley durante 25 o 26 años. Esta es una de las cosas más horribles que he visto al hacer cumplir la ley. La parte más difícil … es ver a una víctima infantil”, declaró el alguacil del condado de Bolivar, Kelvin Williams.