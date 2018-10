Los dos actores que se sumarán al elenco de "Isla Paraíso"

María José Prieto e Ignacio Garmendia son los actores que llegarán a revolucionar "Isla Paraíso" con sus nuevos personajes en la vespertina de Mega.

Luego de haber personificado a "Lucrecia" en "Perdona Nuestros Pecados", Prieto será "Elena", la ex mujer de "Óscar León" (Francisco Melo).

"Elena es una mujer muy liberal, acorde a los tiempos de hoy. Ella decidió abandonar a su familia y es muy cuestionada por eso, porque si un hombre hace lo que ella hizo, no pasa nada. Hace 20 años dejó todo un caos en la isla al irse, pero ahora regresa", comentó Prieto en entrevista con La Tercera.

"Elena" ha sido nombrada desde un comienzo como la gran culpable de que Óscar sea un hombre poco sociable que odia a las mujeres, ya que ella lo abandonó hace 20 años, dejándolo sólo junto a su hijo Franco (Nicolás Oyarzún).

Prieto aparecerá durante las próximas semanas en "Isla Paraíso" con una apariencia bastante distinta y marcará un antes y un después en la trama. “Me hicieron un look muy a lo Cruella de Vil, con un mechón rubio, pero no, no es la mala. Es un personaje potente, con hartos misterios", precisó la actriz.

Garmendia en tanto, será Rodrigo, el ex novio de Sofía (Montserrat Ballarin), la novia fugitiva. El joven es hijo de un empresario lechero y llegará a la isla para recuperar lo perdido. "Es un tipo bueno, no viene con malas intenciones, para nada, y por eso jugará limpio”, indicó el artista.