Gobierno dijo que derrame de petróleo en Tierra del Fuego "está controlado" y que revisarán protocolos

La ministra Carolina Schmidt dijo que "si los protocolos no son suficientes, o son inadecuados, o no se cumplieron, es algo que la Superintendencia de Medio Ambiente debe revisar".

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se refirió al derrame de cerca de 720 mil litros de petróleo que se filtraron desde una planta de YPF en Tierra del Fuego.

La secretaria de Estado aseguró que el derrame "está controlado" y que personal de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) viajó a la zona. "Se están reuniendo con el poder regional y vamos a tomar todas las medidas para que se entienda bien por qué sucede este tipo de situaciones".

Schmidt sostuvo que estudiarán si se cumplieron los protocolos y determinar "qué medidas se van a tomar en las empresas para que estos accidentes no sucedan, porque generan un daño ambiental gigantesco que no podemos aceptar".

"Aquí las responsabilidades están para que no se produzcan los accidentes. Solucionarlo es un problema, pero lo que tenemos que ver es que no se produzcan más en nuestro país. Si los protocolos no son suficientes, o son inadecuados, o no se cumplieron, es algo que la SMA debe revisar", enfatizó.