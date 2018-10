Ministra de Educación y castigo a jóvenes en Ley Aula Segura: “La expulsión también lo va a ayudar a recapacitar”

“Es un proyecto de un solo artículo, bastante acotado, que busca como lo decía ayer el director del Liceo de Aplicación, una medida extrema para situaciones muy extremas. Nadie pretende -a través de este proyecto- solucionar todos los problemas de convivencia, de violencia escolar, sino simplemente hacernos cargo de violencia grave que está ocurriendo en el último tiempo en algunos liceos y además, la segunda causal que es el tema de las agresiones a profesores que han ido creciendo en el país”.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, defendió la urgencia de aprobar la ley Aula Segura y llamó a la oposición a sincerarse. “Todo el mundo sabe que cuando el Congreso quiere sacar una ley encuentra la manera de hacerlo de manera expedita, que aquí es lo que no se entendió desde que ingresó. Yo espero que finalmente no se dilate más, creo que ya a veces el debate, cuando escuchábamos dos o tres personas de las mismas organizaciones, que van en distintos días el debate se va hacia otras partes que no tienen que ver con el proyecto de ley, creo que llega el momento de sentarse y ver si hay acuerdo o no, y avanzar”.

En entrevista con Radio Universo dijo que “se debe dar una señal clara de que no hay impunidad frente a hechos de esa naturaleza”. “Aquí el problema de fondo es la seguridad de esa comunidad educativa y eso como Estado, sí que nos tenemos que hacer cargo de manera urgente para no tener que lamentar una tragedia. En segundo lugar, por supuesto que de ese alumno expulsado trataremos que deje el camino de la violencia, pero la expulsión también lo va a ayudar a recapacitar de que las acciones tienen consecuencias, pero además, ese joven, de los hechos que estamos hablando, va a tener que enfrentar su responsabilidad penal porque -además- estás cometiendo delito”.

Señaló que el proyecto incluye dos situaciones para la expulsión. “Son dos causales: uso, porte de armas y lanzamiento de bombas molotov o artefactos incendiarios, que es lo que pasa en los liceos emblemáticos, y el otro son las agresiones que sufren los profesores y eso sí que lo vemos a nivel nacional”. Luego agregó: “Si queremos apoyar la educación pública tomemos las medidas que puedan darle a los directores herramientas que hoy día no tienen para imponer disciplina y para ir terminando con la impunidad ante hechos de violencia como los que estamos viendo”.

“¿Me va a decir entonces que el joven que comete un delito no puede ser expulsado y sí el joven que falsifica la firma del apoderado?, porque eso es lo que va a terminar pasando. (…) Llegaríamos al absurdo que el alumno que falsifica la firma del apoderado el director lo va a poder expulsar con todos los procedimientos de expulsión que tiene, y el alumno que comete un delito grave como es lanzar una molotov, habría que esperar un año que termine su investigación penal. Son cosas diferentes. El juicio penal lo responderá penalmente, pero el director tiene que imponer disciplina y proteger a sus profesores y al resto de los alumnos”, agregó.

Sobre la oposición, dijo que “se han ido moviendo con el debate… primera el debido proceso, ahora resulta que son las causales, ahora son los plazos, ahora ya es lo que dijo la otra persona ayer. Creo que luego hay que aclarar y sincerar el debate, si queremos darle a los directores herramientas frente a hechos tan graves porque no sé si hay otro país del mundo que se discuta si un alumno que lanza una molotov al interior del colegio tenga o no tenga que ser expulsado de manera eficiente y con rapidez”.