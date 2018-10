Camioneros no descartaron una paralización a nivel nacional por alza de combustibles

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, no descartó la posibilidad de realizar una paralización nacional ante las constantes alzas del precio de los combustibles.

"La movilización es una herramienta que hemos tenido y nunca la hemos dejado: los que han hecho los paros en este país no son los grandes empresarios del transporte, sino el que tiene uno, dos o tres camiones, y va con el 100 por ciento de su flota a una movilización", dijo a radio Cooperativa.

Sin embargo, el dirigente sostuvo que "para ir a una movilización hay que tener bien claros los objetivos y no llegar y tirar a los camioneros a la calle", por lo que analizarán el tema en la reunión de mañana en Rancagua.

Araya criticó a las autoridades, afirmando que "Interior no nos pesca a nosotros, no sé por qué razón. Con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hemos conversado un poquito más por el tema de la reforma tributaria. En el Ministerio de Transportes hemos conversado con mandos medios, pero no hemos entrado a este tema en forma profunda".