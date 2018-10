Pololo de Fernanda Maciel: "Si estoy dando la cara no es porque sea un psicópata"

Han pasado más de ocho meses desde que Fernanda Maciel fue vista por última vez con 7 meses de embarazo en Conchalí. En el contexto de su búsqueda, se realizó un allanamiento en una bodega cerca de su domicilio y también en la casa de su pareja, Luis Pettersen.

Sin embargo, el joven que ha sido el blanco de constantes críticas e incluso culpado en redes sociales por la desaparición de la joven de 22 años, se molestó ahora con los panelistas del programa Hola Chile de La Red, quienes abordaron el caso y revelaron que se encontró sangre en las cañerías y una pared de doble fondo en su inmueble.

“En La Red han hablado puras mentiras (…) Panelistas se han prestado para lucrar con esto y se han sentado a hablar puras estupideces, como que encontraron sangre”, dijo Petterson en La Mañana de Chilevisión.

Y agregó que de encontrar sangre realmente en su casa, la policía habría excavado más y revisado por completo el tubo.

En cuanto a las dudas que ha generado sus constantes apariciones en TV para hablar de su polola, Pettersen afirmó que solo lo hace para encontrarla. En muchas ocasiones, la audiencia de diferentes matinales ha dudado de sus palabras.

“Si estoy dando la cara no es porque yo sea un trastornado, un enfermo mental o un psicópata, al contrario (…) Quiero saber qué pasó con mi polola y mi hija, ni se imaginan el dolor y sufrimiento que tengo”, sostuvo.

Por otro lado, en el espacio de La Red también hablaron sobre su trabajo como taxista y los muebles costosos que tenía en casa, a lo que el pololo de Fernanda indicó: "Yo vengo de buena familia, de buena situación económica. No tengo por qué explicarle a él (panelista) cuánto genero en mi taxi y por qué tengo mi casa así, con piedras y jacuzzi. Yo me saco la cresta (…) No corresponde, me ha ido bien, la vida me ha sonreído”.